Мобильная русская баня из Сокола отправится в зону СВО

Фото: Юрий Васин, ВКонтакте.

В Вологодской области изготовлена мобильная баня на базе грузовика ГАЗ-51. Она будет отправлена в зону СВО. Об этом сообщил глава Сокольского округа Юрий Васин ВКонтакте.

ГАЗ-51 находился в собственности сокольского предпринимателя Сергея Першичева, который коллекционирует старую технику.

«Мобильный комплекс с парной, помывочной и раздевалкой собирали в течение месяца Алексей Охтырский, Анатолий Кузнецов, Алексей Шишов и Александр Сергеев. Не считаясь с личным временем, они трудились над созданием столь важного объекта для наших ребят, находящихся в зоне СВО. Даже березовые веники в подарок положили бойцам»! – написал на своей странице в соцсетях Юрий Васин. Он сообщил, что в ближайшее время мобильная баня отправится к бойцам и поблагодарил земляков за неравнодушие.