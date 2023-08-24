Вологжанин купил таблетки от головной боли и попал под статью

Вологжанин нашел карту на улице и оплатил ей таблетки от головной боли. Сейчас голова у него болит сильнее: его обвиняют в воровстве. В Тотьме сотрудники полиции раскрыли кражу с банковского счета. В полицию обратилась 44-летняя местная жительница. Она потеряла свою банковскую карту, а судя по СМС, с нее стали списываться деньги. Общая сумма ущерба составила 548 рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Кто расплачивался чужой картой - вскоре выяснилось. Личность подозреваемого установили. Им оказался 57-летний местный житель. Он пояснил, что нашел карту, в аптеке проверил - есть ли деньги на счету - купил упаковку анальгина, потому что у него сильно болела голова. Убедившись, что деньги есть, купил алкоголь и еду.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет. С мужчины взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.