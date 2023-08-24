Ограничения трамвайного движения в Череповце в ближайшие выходные не будет

Ограничение трамвайного движения из-за ремонта на Ягорбском мосту в Череповце в эти выходные отменили. Напомним, вынужденные ограничения уже были 19 и 20 августа, так как ведется ремонт деформационных швов.

Планировалось, что работы будут продолжены и в эти выходные. Но выяснилось, что основные работы под трамвайными путями подрядчик успел завершить, так что от остановки трамваев 26–27 августа решили отказаться. "Было принято новое техническое решение. При этом от технологии работ подрядчик не отступает, сроки не изменятся, а качество не пострадает. В эти выходные трамваи будут курсировать по своим обычным маршрутам и по привычному по графику", - сообщил мэр города Вадим Германов.