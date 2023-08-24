Вологжанка убила сына, а ранее и своего мужа

В Сямженском районе женщина убила сына. А до этого - мужа.

Ей вынесен приговор. А преступление было совершено в ночь на 27 августа 2022 года в деревне Георгиевская.

66-летняя пенсионерка и ее 45-летний сын выпивали. Возникла ссора. В гневе женщина схватила нож и несколько раз ударила им мужчину. Он скончался.

Женщину задержали. Выяснилось, что это был рецидив: ранее она уже была судима за убийство мужа.

Как сообщает пресс-служба судов области, районный суд приговорил её к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.