80 кубометров вологодского леса отправились в ЛНР

Два лесовоза с 80 кубометрами древесины отправились в зону СВО из Вологодской области.

В Луганскую область отправлены два лесовоза и погрузчик. об этом сообщает пресс-служба правительства области. Древесина отправлена силами САУ лесного хозяйства региона.

«Помощь требуется мотострелковому полку, в котором несут службу наши земляки. Грузовые автомобили повезли на передовую круглый лес для возведения блиндажей и различных укрытий для личного состава и военной техники. Есть такая пословица: «Дома и стены помогают». Ее смысл также в том, что малая родина и земляки дают человеку силы и уверенность. Мы надеемся, что наше участие поможет бойцам создать необходимую защиту», - пояснил заместитель губернатора области Михаил Глазков.

Лес был заготовлен в Бабушкинском округе. Это не первая партия вологодской древесины, которая отправлена в зону проведения СВО.

100 кубометров древесины из Великоустюгского округа было отправлено в августе. Всего планируется отправить 1000 кубометров вологодских пиломатериалов.