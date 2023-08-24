Четыре человека покалечились на трассе Вологда-Тихвин

Две машины получили кузовные повреждения. Фото:ГИБДД Вологодской области.

Четыре человека пострадали при ДТП на трассе "Кола" в Шекснинском районе. Как сообщает ГИБДД области, 83-летний пенсионер на «Ладе» выехал на полосу встречного движения.

ДТП случилось 23 августа около 11:36 на 76 километре автодороги Вологда — Тихвин Р21. Пенсионер при повороте налево со второстепенной дороги выехал на полосу встречного движения главной дороги. Там, двигался «Шевроле Авео», под управлением 27-летнего мужчины. В результате ДТП получили травмы четыре человека: водитель автомобиля «Шевроле» и его 63-летний пассажир, а также водитель автомобиля «Лада» и его 71-летняя пассажирка.