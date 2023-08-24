Центр Вологды остался без горячей воды

- Ограничение связано с необходимостью поиска дефекта на тепловых сетях ПАО «ТГК-2», проходящих по улице Ветошкина. Утечка была зафиксирована после проведения профилактических работ и подачи теплоносителя в инженерные коммуникации. Сейчас необходимо найти точное место дефекта, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Администрация уже обратилась в прокуратуру, так как ТГК-2, обслуживающая теплосети в центре города, отключала на месяц горячей воды, но ремонт так и не был произведен: после гидравлических испытаний вновь были выявлены дефекты.

И вот - очередная крупная утечка в районе улицы Ветошкина.

С прошлой недели в районе улицы Первомайской, на ее пересечении с Советским проспектом, из колодцев ливневой канализации заметен пар. А в реку рядом с Речным вокзалом стекает горячая вода. NewsVo запросил комментарий администрации Вологды по данному поводу, но пока ответа не получил.

24 августа горячее водоснабжение будет приостановлено по следующим адресам: