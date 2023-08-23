Одиннадцилетний мальчик напинал другого на 150 тысяч рублей в Череповце

В Череповце родители заплатят 150 тысяч рублей, потому что их 11-летний сын испинал другого мальчика в драке. Суд прошел в Череповецком городском суде.

ЧП случилось вечером 30 ноября 2021 года на Курсантском бульваре. Там дралась компания подростков. При этом тогда 11-летний мальчик несколько раз ударил ногами по лицу 12-летнего противника, сломав ему нос. Кроме того, у парня появились ссадина на губе, гематома на лице, а также диагностирована контузия правого глаза. Эксперт расценил повреждения как легкий вред здоровья.

В возбуждении уголовного дела было отказано, так как 11-летние не привлекаются к уголовной ответственности.

Однако расплачиваться пришлось родителям жестокого мальчугана.

Суд постановил взыскать в солидарном порядке с родителей мальчика в пользу потерпевшего компенсацию морального вреда в 150 тысяч рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.