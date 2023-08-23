В Тотьме ремонтируют деревянные мостки за 1680 рублей квадратный метр

В Тотьме активно ремонтируют деревянные тротуары. Это помогает выглядеть городу аккуратно и аутентично.

Делается это, в том числе, и в рамках реализации программы «Народный бюджет». Только на улицах Белоусовской, Урицкого, Бабушкина обновлено 427 квадратных метров мостков, общая протяжённость - 475 метров.

Подрядчиком выступает местное предприятие ООО «Тотьмастрой».

Всего на работы потрачено 717,5 тысяч рублей. То есть один квадратный метр обошелся в 1 тысячу 680 рублей 32 копейки.

Мостки ремонтируют из трех источников: средства областного бюджета - более 500 000 рублей, местного - почти 180 000, 35,8 тысяч рублей внесли горожане.