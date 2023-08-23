В Череповце ребенок выпал из окна вместе с антимоскитной сеткой

В Череповце годовалый ребенок выпал. ЧП случилось утром 22 августа улице Боршодской. Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области, мальчик в возрасте 1 год 8 месяцев остался без присмотра. Он забрался на табурет, который мать оставила, развешивая занавески. С него он перебрался на подоконник и выпал вместе с антимоскитной сеткой. Квартира находится на четвертом этаже.

При падении он получил сотрясение мозга и компрессионный перелом позвоночника. Сейчас ребенок находится в детской областной больнице № 2 вместе с мамой

По факту травмирования мальчика правоохранительные органы проводят проверку. По ее результатам будет вынесено процессуальное решение. В случае возбуждения уголовного дела его расследованием займется Следственный комитет.