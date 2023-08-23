В Вологодской области запретили использование беспилотников с 1 сентября

В Вологодской области запретят использование беспилотников. Исключение сделано только для государственных, муниципальным и силовых структур.

О отм, что в регионе с 1 сентября вводится запрет на использование беспилотных летательных аппаратов в соцсетях написал глава региона Олег Кувшинников. По его мнению, такое решение необходимо для обеспечения безопасности и большая часть регионов уже ввела такое ограничение. "Исключение делается только для отдельных государственных, муниципальных и силовых структур - там, где это необходимо для обеспечения безопасности", - написал в соцсетях губернатор.

С началом военной спецоперации беспилотники активно применяются силами ВСУ для нанесения ударов и разведки.

«В соответствии с требованиями Воздушного кодекса и правил использования воздушного пространства полеты пилотируемых гражданских воздушных судов, таких как дельтапланы и парапланы, допускаются исключительно с разрешения органов местного самоуправления и при условии их регистрации в Росавиации», - также уточнил глава региона.