В Вологду прибудет поезд с бесплатным музеем Северной железной дороги

Поезд с вагоном-музеем сделает остановку в Вологде. Во время стоянки все желающие смогут посмотреть концертную программу, а также стать участниками интерактивов и мастер-классов. В вагоне-музее для посетителей проведут экскурсию. Вход свободный.

Перрон превратится в концертную площадку: вокальные и танцевальные номера привезут ярославские артисты. В вагоне-музее размещена передвижная экспозиция, посвященная истории Северной железной дороги.

«В музее представлены экспонаты XIX-XX веков. Они отражают историю железной дороги. В этом году выставка обновлена. На ней можно увидеть патефон 40-х годов, послушать музыку середины прошлого столетия. Представлена коллекция железнодорожного оборудования. Это сигнальные ракеты, кондукторские рожки и другое», – сообщает пресс-служба Северной железной дороги.

Гастроли ярославского Дома культуры и техники железнодорожников продлятся четыре дня – с 25 по 28 августа, остановки запланированы на станциях Вологда, Коноша, Кулой, Сольвычегодск, Микунь, Сосногорск, Печора, Воркута.

В Вологду поезд прибудет в пятницу, 25 августа. Остановка запланирована с 13 до 14 часов. Мероприятия посвящены 155-летию Северной железной дороги.