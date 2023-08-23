В Вологде ищут учителей со средней предлагаемой зарплатой 41,6 тыс. рублей

В Вологде ищут учителей. Какое вознаграждение им обещают разбирались специалисты. Средняя предлагаемая зарплата в сфере «Наука и образование» в Вологде составляет 41,6 тыс. рублей. При этом год назад вакансии были более привлекательными - зарплата вологодских педагогов за год упала примерно на 3,6 тысяч рублей. Такие данные приводит платформа онлайн-рекрутинга hh.ru. Данные основаны на анализе вакансий в сфере «Наука, образование» в июле 2023 года по сравнению с июлем 2022 года.

При этом в среднем в России средняя предлагаемая зарплата по специализации «учитель, преподаватель, педагог» за год выросла почти на 5 тысяч рублей (45 тыс. в 2023-м против 40,2 тыс. в 2022 году). А в июле 2022 года педагогам в Вологде в среднем предлагали зарплату в 45,2 тыс. рублей, а в 2023 году средняя зарплата составила уже 41,6 тыс. рублей.

В Москве педагогам в среднем предлагают 74 тыс. рублей, в Сургуте 62,1 тыс. рублей, в Калуге 57,8 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге 56,1 тыс. рублей, во Владивостоке 54 тыс. рублей.