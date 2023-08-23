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НовостиОбщество23 августа 2023 7:16

В Череповце появился яблоневый сад из 21 дерева

Так горожане отметили 10-летние образования первого ТОСа
Иван Чухнин
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В Череповце на перекрестке улиц Батюшкова и Ленинградской высадили яблоневую аллею. "Теперь гулять здесь станет одно удовольствие! Очень надеюсь, что саженцы успешно приживутся и будут радовать жителей города много-много лет", - отметила глава города Маргарита Гусева. Как сообщает глава города Маргарита Гусева, всего здесь было высажено 21 дерево, а рядом с домами № 12 и 12а по улице Батюшкова появилась клумба и композиция из кустов.

Посадка яблонь прошла в рамках проекта "Наш зеленый двор". Озеленение стало возможным благодаря поддержке студентов ЧГУ, питомника "Северстали" и частного инвестора.

Добавим, что яблоневый сад появился в год 10-летия со дня основания первого в Череповце ТОСа – ТОС "Октябрьский".