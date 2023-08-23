В Череповце принят в эксплуатацию участок Набережной

В Череповце отремонтировали участок Набережной улицы. Об этом рассказал мэр города ВКонтакте. Принят в эксплуатацию участок Набережной длиной 784 метра. На очереди – участок от Курсантского бульвара до проспекта Победы. Помимо этого, завершено обновление покрытия на проспекте Победы, на путепроводе через железнодорожный вокзал, а также на улицах Добролюбова, Судостроительной и Ленина.

Сейчас планы года по капитальному ремонту дорог выполнены на 70 процентов. Всего на эти цели выделено около 700 млн рублей, в том числе 214 млн рублей из федерального бюджета в рамка нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Напомним, что в Череповце приступили к проектированию продолжения улицы Ленинградской на участке от улицы Рыбинской до Южного шоссе. Ее протяженность составит более 1,4 км.