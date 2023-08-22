В воскресенье у Андреевского храма раздавали горячие обеды нуждающимся жителям Вологды

В Вологде вновь прошла акция «Теплый прием». В 22-й раз у Андреевской церкви на Набережной VI Армии волонтеры раздают горячие обеды.

Проект реализует «Добро.Центр» Вологды совместно с митрополией.

С марта по воскресеньям здесь раздают полноценные обеды - первое и второе. Еду готовят волонтеры - примерно сто порций.

За обедами приходят многодетные и малообеспеченные семьи, люди без определенного места жительства, пенсионеры.

С приходом холодов акция будет продолжаться - около церкви появится павильон. Стать волонтером акции «Теплый прием» могут все желающие. Обратиться необходимо в группу вологодского «Добро.Центра».