Губернатор Вологодчины распорядился проконтролировать ситуацию с вдовой и пятью детьми, попавшими в ДТП

Место происшествия Фото: Областной УГИБДД

20 августа на 24-м километре трассы "Краснодар – Верхнебаканский" семеро туристов из Вологодской области попали в ДТП. 42-летний вологжанин на минивене нарушил ПДД и врезался в легковушку, которая стояла на светофоре. От удара автомобиль отбросило на грузовик, двигавшийся в соседней полосе. Водитель погиб на месте. 39-летняя супруга получила травмы. В салоне находились пятеро несовершеннолетних детей, в возрасте от 1,5 до 12 лет. Все они оказались в медицинских учреждениях Краснодарского края.

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников потребовал от Департамента здравоохранения области взять на контроль ситуацию и оказать помощь семье, потерявшей отца и мужа, проконтролировать их лечение и реабилитацию вдали от дома.

«Прошу держать ситуацию на контроле. По мере выздоровления и поступления семьи в Вологодскую область также прошу взять на контроль процесс психологического и медицинского сопровождения», – уточнил глава региона в беседе с начальником Депздрава Алексеем Плотниковым.

Плотников также выступил с комментарием:

«В настоящий момент все дети и мать госпитализированы, находятся в медорганизации Краснодарского края. По линии Центра медицины катастроф мы отрабатываем вопросы взаимодействия. Коллеги пока помощи не запрашивают».