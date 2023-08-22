В Вологодской области введены новые правила рыбалки

В Правила рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна внесены изменения, которые вступили в силу с 1 августа. Специалисты уточнили, с какого периода начинается «распаление льда» и весенний нерестовый запрет для любительского рыболовства. Об этом сообщила пресс-служба Правительства Вологодской области.

Вылов рыбаками любителями хариуса запрещен с 20 апреля по 15 июня. В Правилах также уточняется, с какой даты начинается период «ледостава» в регионе и заканчивается осенний нерестовый запрет на вылов сига. Теперь лов сига запрещен с 1 октября по 30 ноября.

Кроме того, введено ограничение по вылову водных биоресурсов при осуществлении любительского рыболовства в водных объектах Вологодской области на дорожку (троллинг) с применением паруса и/или мотора. Разрешено использовать на одно судно или плавучее средство не более двух приманок.

Новой редакцией Правил установлен запрет на вылов стерляди, нельмы, быстрянки русской во всех водных объектах рыбохозяйственного значения региона. Запрет на вылов сига и ряпушки распространился на весь бассейн озера Воже.

«Изменения утверждены на основании рекомендаций Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии с учетом наличия указанных видов в Красной книге Российской Федерации и Красной книге Вологодской области. В последние годы в результате мероприятий по искусственному воспроизводству стерляди и нельмы, данные виды рыб распространились во всех водных объектах Вологодской области. Запрет на вылов будет способствовать восстановлению и сохранению популяции ценных видов рыб», - прокомментировал начальник Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области Сергей Поромонов.

Снято ограничение по расстоянию между ставными ловушками для добычи всех видов водных биологических ресурсов при осуществлении промышленного рыболовства в речной части Шекснинского водохранилища.