В Абхазии нашли живыми двух маленьких детей из Череповца

Фото: пресс-служба МЧС Республики Абхазия

20 августа в Пицундо-Мюссерском заповеднике Абхазии потерялись два мальчика, приехавших на отдых с родителями из Череповца. Детей удалось найти только к утру понедельника. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Республики Абхазии на своем сайте.

Семья череповчан прибыла в Абхазию на отдых. Но несовершеннолетние откололись от родителей и заблудились около шести часов вечера. Родители, обнаружив пропажу, начали самостоятельные поиски, в которых участвовали и местные жители. Результатов они не принесли, поэтому череповчане обратились за помощью к местным спасателям.

На место прибыла поисковая группа ПСЧ по охране Гудаутского района в количестве 8 человек. Содействие в поисках оказывали и сотрудники Государственной службы охраны. Дети провели всю ночь в лесу и были очень напуганы. Спасателям удалось найти ребят к утру понедельника. Состояние потеряшек оценивается как удовлетворительное.