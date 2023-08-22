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НовостиПроисшествия22 августа 2023 8:04

В череповецкой квартире загорелась стиральная машина

Хозяев дома не было
Евдокия САХАРОВА

Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Череповце в минувший понедельник, 21 августа, возник пожар в квартире дома №17 по улице Мамлеева. Соседи, заметив дым из окон на третьем этаже, вызвали спасателей. Подробности инцидента сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

15 жильцов дома эвакуировались самостоятельно. Очаг возгорания был найден в закрытой квартире - ее пришлось вскрывать. Как оказалось, причиной пожара была стиральная машина.

ЧП спасатели ликвидировали, площадь возгорания составила всего два квадратных метра, однако вся квартира оказалась закопчена. Хозяев не было дома.

Пожарные уточнили, что стиралка даже не была запущена - была просто включена в розетку.