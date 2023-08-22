Череповецкий дуб признан памятником живой природы

В городе металлургов замечен дуб, которому уже 170 лет. Долгожителя можно увидеть на перекрестке улиц Милютина и Социалистической. Дерево попадет в реестр старовозрастных деревьев России. Всего в городе растут 20 возрастных дубов. Их тоже планируют включить в реестр.

«Дубу не менее 170 лет. Обхват ствола – 403 сантиметра. Это дерево с историей. Здесь был дом Шулятиковых. Глава семьи Петр Иванович владел издательством и книжным магазином. По воспоминаниям родственников, дерево посажено около 1854 года. Музейное объединение поделилось с нами фотографией, сделанной в 1928 году. Здесь хорошо виден и дом, и уже взрослые деревья», – рассказал на своей странице в соцсети ВКонтакте мэр Череповца Вадим Германов.

Недалеко от дуба расположена школа № 1. Осенью учителя вместе с учениками начальных классов соберут здесь желуди и высадят из них аллею.