В центре Вологды произошла крупная утечка на теплосетях

Что это утечка - видно невооруженным глазом. Фото: портал НьсВо.

Портал NewsVo сообщает, что в районе улицы Первомайской, на ее пересечении с Советским проспектом, из колодцев ливневой канализации заметен пар. Кроме того, в реку рядом с Речным вокзалом стекает горячая вода.

Центре Вологды вновь может остаться без горячей воды. Мэр Вологды Сергей Воропанов сообщил, что ведутся поиски места утечки на теплосетях в центре города. - Выявлена крупная утечка в районе улицы Ветошкина, между улицами Первомайская и Галкинская. Сейчас ведется поиск места прорыва. Для ликвидации, возможно, потребуется, отключение горячего водоснабжения в ряде домов центрального района Вологды. Конкретику по времени отключения, срокам, адресам мы дадим позже, когда будут понятны масштабы дефекта, - сообщил мэр Сергей Воропанов.

Напомним, предприятие ТГК-2 обслуживает теплосети в центре Вологды. Организация на месяц лишала жителей микрорайона горячей воды, но ремонт так и не был произведен: после гидравлических испытаний вновь были выявлены дефекты. Власти города обратились на ТГК-2 в прокуратуру.