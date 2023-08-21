Верховажского пенсионера заподозрили в развращении ребенка

Верховажского пенсионера посадили под домашний арест по подозрению в разврате. 64-летнего пенсионера подозревают в совершении развратных действий без применения насилия в отношении ребенка, не достигшего 14 лет.

Как сообщает пресс-служба судов, раннее мужчина к административной или уголовной ответственности не привлекался.

Материалы рассматривал Верховажский районный суд: «Оценив в совокупности представленные сведения о личности подозреваемого и выдвинутое против него подозрение, суд пришел к выводу, что имеются основания полагать, что подозреваемый, находясь на свободе, может продолжить заниматься преступной деятельностью, оказать давление на участников уголовного судопроизводства, иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу, что не позволяет избрать в отношении него более мягкую меру пресечения».

Верховажский районный суд в качестве меры пресечения избрал домашний арест по 14 октября 2023 года.

Подробности расследования не сообщаются.