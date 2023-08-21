Вологда
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия21 августа 2023 11:35

Хаски укусила мальчика за лицо в Сокольском районе и хозяин заплатит штраф

Компенсация морального вреда оценена судом в 15 тысяч рублей
Иван Чухнин

В Вологодской области прокуратура потребовала наказать хозяев собаки, которая укусила ребенка. Суд рассмотрел материалы. В итоге пятилетний ребенок получит 15 тысяч рублей.

Инцидент произошел в мае этого года в деревне Чекшино Сокольского района.

Пятилетний мальчик гулял, на него напала хаски и укусила за лицо. Собака принадлежала соседям, но фактическим за ней ухаживал другой человек. Она выгуливалась самостоятельно - без намордника и поводка.

Межрайонная прокуратура обратилась в Сокольский районный суд с иском о взыскании с хозяев и куратора собаки компенсации морального вреда в пользу ребенка.

Суд удовлетворил требования, была назначена компенсация в размере 15 тысяч рублей.