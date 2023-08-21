Хаски укусила мальчика за лицо в Сокольском районе и хозяин заплатит штраф

В Вологодской области прокуратура потребовала наказать хозяев собаки, которая укусила ребенка. Суд рассмотрел материалы. В итоге пятилетний ребенок получит 15 тысяч рублей.

Инцидент произошел в мае этого года в деревне Чекшино Сокольского района.

Пятилетний мальчик гулял, на него напала хаски и укусила за лицо. Собака принадлежала соседям, но фактическим за ней ухаживал другой человек. Она выгуливалась самостоятельно - без намордника и поводка.

Межрайонная прокуратура обратилась в Сокольский районный суд с иском о взыскании с хозяев и куратора собаки компенсации морального вреда в пользу ребенка.

Суд удовлетворил требования, была назначена компенсация в размере 15 тысяч рублей.