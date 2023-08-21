Пассажирское судно с туристами налетело на баржу в Вологодской области

В Вологодской области пассажирский теплоход налетел на баржу. об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура. Организована проверка по факту столкновения.

"Вологодская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности плавания и соблюдения по факту столкновения пассажирского теплохода «Княжна Анастасия» и баржи в Шекснинском районе Вологодской области", - сообщает ведомство.

По сообщению прокуратуры, 21 августа 2023 года в 04:45 пассажирский теплоход «Княжна Анастасия» Москва - Санкт-Петербург столкнулся с баржей на реке Шексне (624 км Волго-Балтийского водного пути) у деревни Аристово.

"Пострадавших нет. Разлива нефтепродуктов не имеется", - сообщает ведомство. В настоящее время суда следуют по прежним маршрутам.

"Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, даст оценку действиям ответственных лиц, при наличии оснований примет меры", - заверяет пресс-служба СЗТП.