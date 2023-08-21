Партия сувенирной продукции отправилась в Алчевск от вологодские единороссов

Фото: Пресс-служба Вологодской городской Думы.

Сувенирная продукция отправилась в ЛНР от вологодского городского отделения «Единой России». Ее вместе с агитационной продукцией передали коллегам из алчевского местного городского отделения.

Напомним, в июле глава Вологды Юрий Сапожников побывал в Алчевске, где по поручению секретаря вологодского регионального отделения партии Андрея Луценко рассказал руководству алчевского отделения «Единой России» организацию деятельности на примере Вологды.

По его словам, там партийная ячейка была создана недавно. Так что опыт работы вологжан им пригодится.

"Во время командировки я представил коллегам наш опыт работы и привез мерч и сувениры. Символика оказалась очень востребована, поэтому направляем еще одну партию", - рассказал Юрий Сапожников.