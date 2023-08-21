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НовостиПроисшествия21 августа 2023 9:53

Судоводитель на яхте проехался вдоль череповецкого пляжа, высадил пассажиров и попал на три статьи

Его оштрафовали
Иван Чухнин

В Череповце владелец яхты нарушил стразу три административные статьи. Но началось с того, что он привел свое судно на пляж и высадил там пассажиров.

Случай произошел у Зашекснинского пляжа. Владелец яхты ничтоже сумнящийся зашел в рекреационную зону и высадил пассажиров.

Судном заинтересовалась ГИМС МЧС. Выяснилось, что у судоводителя не было прав и разрешения на эксплуатацию судна.

«Границы пляжа четко обозначены. Владельцам судов запрещается подходить к границам пляжа. Владелец яхты еще и маневрировал, высадил пассажиров. Он объяснил, что остановиться у пляжа его очень просили пассажиры», — рассказала начальник череповецкого отдела ГИМС МЧС Надежда Багулина.

Владельца яхты наказали по трем административным статьям, всего он заплатит 15 тысяч рублей.