Владимир Спиваков и «Виртуозы Москвы» выступят в Вологде

-

"Виртуозы Москвы" и Владимир Спиваков выступят в Вологде. Приезд звезды такой величины – событие для музыкальной общественности. Концерт состоится 18 октября.

Народный артист СССР, выдающийся скрипач, дирижер и созданный им Государственный камерный оркестр выйдут на сцену Колледжа искусств. В программе Моцарт, Шнитке и Чайковский. Генеральный директор Вологодской областной филармонии Денис Саничев рассказал как так получилось: - Приезд маэстро Владимира Спивакова – невероятная удача, которой предшествовала большая работа. Когда я узнал, что маэстро со своим оркестром делает юбилейный тур и будет совсем рядом с нами, в Ярославле, то загорелся желанием устроить праздник и для вологжан. Мы связались с Департаментом культуры, нас поддержали, и начались переговоры с дирекцией Владимира Теодоровича. Несмотря на уровень звездности, райдер маэстро и коллектива совсем не заоблачный, объективный и, как говорится, нам по силам. В некоторых моментах дирекция да и сам маэстро пошли нам на уступки. Так, часть расходов на организацию и проведение концерта они взяли на себя. В целом, работать по организации этого концерта несложно и радостно, потому скажу прямо - это того стоит! Да и сторона артиста очень доброжелательна, отзывчива и, самое главное, спокойно идет на разумные компромиссы. Такие концерты, шансы и возможности - так, чтобы всё сошлось - бывают крайне редко. Уверен, это будет великолепный концерт! Пропускать музыкальное событие такого высочайшего уровня нельзя! Поэтому ждём всех! Билеты уже в продаже. Напомним, Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» был создан в 1979 году скрипачом В. Спиваковым. Он и стал бессменным художественным руководителем, главным дирижером и солистом коллектива.