В Череповце по городу пустят бесплатный электробус

В Череповец прибыл электробус «Генерал». Проезд в нем будет бесплатным. Об этом рассказал мэр Вадим Германов в соцсетях. На данный момент идет монтаж зарядной станции. Расписание и маршруты нового транспорта разработает автоколонна № 1456.

«Учтем все районы города, чтобы каждый имел возможность прокатиться в электробусе и составить свое мнение. В городе его можно будет встретить уже на этой неделе», — заявил Вадим Германов.

Электробусы оснащаются аккумуляторными батареями большой мощности. Такие машины используют уже имеющуюся оборудованную контактную троллейбусную сеть для зарядки во время движения по электрифицированному участку.