Под Череповцом сбили байкера

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Череповецком округе на федеральной трассе А-114 под автоледи сбила мотоциклиста. ДТП произошло в воскресенье, 20 августа, утром. Подробности сообщила пресс-служба районного отдела ГИБДД.

Авария случилась 145-м километре автодороги, неподалеку от поворота на Шулму. 30-летняя череповчанка на "Шкоде Рапид" во время перестроения создала помеху мотоциклисту на "БМВ". От удара мотоцикл улетел в кювет.

43-летний мотоциклист из Архангельской области не получил серьезных травм, ему назначено амбулаторное лечение.