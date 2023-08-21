В Соколе из-за курильщика чуть не погиб ребенок

Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В воскресенье, 20 августа, в Соколе произошел пожар в доме №35 по улице Архангельской. Тревожный звонок поступил спасателям в десятом часу утра. Горел балкон одной из квартир. Подробности ЧП сообщила пресс-служба областного Управления МЧС.

До приезда пожарных из дома самостоятельно эвакуировались четверо человек. В тушении участвовали 4 единицы техники и 13 человек личного состава.

Пожарные спасли из задымленной квартиры четырехлетнего мальчика. Причиной возгорания назвали неосторожность при курении.

Вот что сообщает пресс-служба МЧС: "На момент начала пожара ребёнок находился в квартире на 1 этаже вместе с матерью. После обнаружения пожара, мать отвела его к соседке на 3 этаж, откуда и вызвали пожарных. Позднее при обходе квартир огнеборцы вывели ребёнка на улицу в спасустройстве".