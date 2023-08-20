В Соколе районная больница начнет принимать тела умерших круглосуточно

В Соколе патологоанатомическое отделение ЦРБ принимает тела умерших в рабочие дни с 8 до 14 часов. С 14 до 8 часов их принимал сторож, не прошедший специальную подготовку. Это установили сотрудники прокуратуры в ходе специальной проверки.

Суд рассмотрел иск прокуратуры к районной больнице о необходимости обеспечить круглосуточный приём тел санитарами.

«Прием тел умерших именно санитарами патологоанатомического отделения связано не только с наличием у данного должностного лица медицинского образования и специальной подготовки, но и возникновением в связи с тяжелой работой права на досрочное пенсионное обеспечение. Однако такие льготы сторожу не предоставляются. При приеме тела работником больницы должна быть установлена личность умершего, произведена опись имущества, находящегося при умершем. Данные обязанности сторожем не исполнялись», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Суд удовлетворил иск и обязал Сокольскую ЦРБ в течение 3 месяцев обеспечить круглосуточный прием санитарами тел умерших в патологоанатомическое отделение больницы. Решение еще может быть обжаловано.