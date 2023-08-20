Лучший пчеловод Вологодчины оказался родом из Тарноги

Фото: тарногская газета «Кокшеньга»

В Тарногском Городке в выходные отметили 570-летие села. Праздничная программа включила в себя ярмарку, концерты, всевозможные конкурсы и мастер-классы по народным промыслам, исторические викторины и спортивные соревнования. Также подвели итоги областного конкурса пчеловодов - участие приняли 17 вологжан и один пчеловод из республики Коми.

На ежегодном празднике-ярмарке «Тарнога - столица меда Вологодского края» любители сладкого могли попробовать местные выпечку, пиво, квас, мед. Тарногские мастера удивили вологжан: они приготовили торт размером полтора на два метра и весом 65 килограммов!

В XVII областном конкурсе пчеловодов в 2023 году победу присудили жителю Тарногского округа Олегу Чугрееву. Серебро досталось Сергею Харину из Бабушкинского округа. Награда за третье место ушла к Всеволоду Фалалееву из Междуречья.