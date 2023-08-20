Под Череповцом в автоаварии пострадали четверо человек

Фото: Областной УГИБДД

В Череповецком округе в минувшую субботу, 19 августа, на трассе "Вологда - Новая Ладога" произошло ДТП с участием трех автомобилей. На 150 километре 60-летний водитель "Нивы" не справился с управлением и столкнулся со "Шкодой". Та, в свою очередь, врезалась в остановившийся на перекрестке "БМВ" с прицепом. Подробности сообщил отдел ГИБДД по округу.

В автоаварии пострадали 4 человека: водитель и два пассажира автомобиля Шкода: 35-летний мужчина, 30-летняя женщина, трехлетний мальчик, а также пассажирка автомобиля БМВ - 17-летняя жительница Череповецкого района.