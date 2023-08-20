В подвале дома от электротравмы погиб 17-летний подросток в Вологодской области

Фото: СУ СК РФ по Вологодской области.

В Вологодской области 17-летнего юношу убило током в подвале. Устюженским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Вологодской области по поручению и.о.руководителя регионального управления А.А. Атабиева возбуждено уголовное дело.

Вечером 19 августа 2023 года родственники сообщили в полицию, что в деревне Устюженского округа скончался 17-летний подросток. Следователи СКР незамедлительно выехали на место. По сообщению СУ С РФ по Вологодской области, на теле обнаружены следы электротравмы.

По предварительной информации, несовершеннолетний погиб при применении лампы и удлинителя в подпольном помещении дома. Уголовное дело возбуждено по факту смерти несовершеннолетнего по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Расследование уголовного дела продолжается.