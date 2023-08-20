Вологда
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 августа 2023 8:00

Пьяная женщина с ножом напала на мужчину в постели

Иван Чухнин

Пьяная женщина ножом напала на мужчину с ножом, когда он был в постели. ЧП случилось в ноябре прошлого года в коммунальной квартире на улице Металлургов в Череповце. 46-летняя женщина зашла в комнату к своему 47-летнему соседу, который спал. Она ударила его ножом в шею.

Раненого увезли в больницу. Благодаря оперативной медпомощи он остался жив. Пьяную соседку задержали. Выяснилось, что ранее она уже была судима за насильственное преступление. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.