В Устюжне с храма Благовещения Пресвятой Богородицы сдуло крест

С храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Устюжне накануне упал крест. По словам главы Устюженского округа Игоря Петрова, крест накренился ещё полгода назад, а теперь не выдержал порыва ветра.

Инцидент произошел на глазах местной жительницы, она и сообщила о произошедшем настоятелю отцу Виктору Козлову. Крест сразу занесли в храм.

Священник рассказал, что еще в 2016 году при поддержке прихожан, неравнодушных устюжан, предпринимателей был сделан косметический ремонт храма.

"Более масштабных действий мы делать не можем, так как это памятник культурного наследия и надо получить соответствующие разрешения. А это, прежде всего, финансовый вопрос. Я сообщил о ситуации в Череповецкую епархию", - отметил настоятель.

Глава Устюженского округа отметил в соцсети, что власти и епархия совместно будут искать пути решения проблемы.