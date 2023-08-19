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НовостиОбщество19 августа 2023 19:21

В Череповце для детей приобрели цифровой рентген российского производства

Установка может передвигаться
Евдокия САХАРОВА
Фото: детская облбольница

Фото: детская облбольница

В Череповце в детской областной больнице на Командарма Белова появился новый цифровой рентген. Он был куплен за счет областного бюджета. Об этом сообщил официальный портал города.

Аппарат российского производства - передвижную установку по типу «С-радуга» - будут использовать на операциях при установке стабилизирующих систем позвоночника и конечностей. Также аппарат необходим для проведения исследований в режиме скопии при экстренных ситуациях, связанных с непроходимостью кишечника.