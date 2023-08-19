Вологда закупит 77 автобусных остановок в лизинг

В Вологде собираются заключить муниципальный контракт на приобретение 77 остановочных павильонов. Об этом сообщила пресс-служба Администрации областной столицы.

Приобрести их планируется в лизинг, то есть в аренду с последующим выкупом до 31 августа 2028 года. Сумма контракта составит 232 млн 554 тысячи 749 рублей 64 копейки.

По годам:

- 2023 год – 14 миллионов 550 тысяч 651 рубль 52 копейки;

- 2024 год – 43 миллиона 651 тысяча 954 рубля 56 копеек;

- 2025 год – 48 миллионов 416 тысяч 946 рублей 84 копейки;

- 2026 год –48 миллионов 416 тысяч 946 рублей 84 копейки;

- 2027 год –48 миллионов 416 тысяч 946 рублей 84 копейки;

- 2028 год – 29 миллионов 101 тысяча 303 рубля 4 копейки.

В качестве заказчика услуг выступит муниципальное казённое учреждение «Служба городского хозяйства».