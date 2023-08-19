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НовостиОбщество19 августа 2023 17:16

В текущем году маткапитал использовали на образование детей 430 человек

Источник:kp.ru

В Вологодской области за 2023 год 430 семей потратили маткапитал на образование детей

Средства сертификата рассчитаны на получателей образовательных услуг от 3 до 25 лет. На дошкольное образование маткапитал можно использовать сразу после рождения ребенка.

Маткапиталом можно оплатить детсад, кружки, секции, в том числе у индивидуальных предпринимателей, которые имеют соответствующую лицензию.

Также с 1 января 2023 года семьи могут направлять маткапитал на образование детей без предоставления договора об оказании платных услуг. Социальный фонд получит эти данные от образовательных организаций.

Средства маткапитала можно использовать для оплаты частных детских садов и школ, продлёнки, допобразования, репетиторов или курсов, учебы в вузе, общежития, автошколы, услуги по содержанию и уходу за ребенком в общеобразовательной организации. В этом году такой мерой воспользовались 430 семей.