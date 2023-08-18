Рухнувшие с череповецкой крыши жилого дома стройматериалы завалили собачку на глазах девочки

Собака попала под рухнувшие с крыши стройматериалы.

В Череповце с крыши упали стройматериалы и завалили собаку. Об этом сообщает официальный сайт города. ЧП случилось 17 августа у дома №3Б на улице Красной около 12:40.

О ЧП сообщила хозяйка животного по номеру «112». Она рассказала, что с животным гуляла её несовершеннолетняя дочь. То, что питомец погиб, принесло девочке сильную психологическую травму.

Предполагается, что в доме ремонтировали крышу. Почему упали стройматериалы и как там оказалась собачка будет разбираться полиция.