Вологда
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия18 августа 2023 13:37

Рухнувшие с череповецкой крыши жилого дома стройматериалы завалили собачку на глазах девочки

Животное погибло, девочка получила стресс
Иван Чухнин
Собака попала под рухнувшие с крыши стройматериалы.

Собака попала под рухнувшие с крыши стройматериалы.

В Череповце с крыши упали стройматериалы и завалили собаку. Об этом сообщает официальный сайт города. ЧП случилось 17 августа у дома №3Б на улице Красной около 12:40.

О ЧП сообщила хозяйка животного по номеру «112». Она рассказала, что с животным гуляла её несовершеннолетняя дочь. То, что питомец погиб, принесло девочке сильную психологическую травму.

Предполагается, что в доме ремонтировали крышу. Почему упали стройматериалы и как там оказалась собачка будет разбираться полиция.