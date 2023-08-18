В Вологде уволили руководителя муниципального предприятия ПАТП-1

В Вологде уволили директора муниципального предприятия «ПАТП-1». Об этом сообщил мэр города Сергей Воропанов.

«К сожалению, в Вологде нет ничего стабильнее, чем жалобы на работу общественного транспорта, в том числе муниципального. А хочется другого: стабильно курсирующих по маршрутам автобусов и троллейбусов, исправной техники, чистых салонов», – написал в своем Telegram-канале Сергей Воропанов.

По его словам, с начала года в адрес администрации города поступило 191 жалоба на качество услуг муниципального транспорта. Чаще всего горожане жаловались, что не соблюдается график работы, происходят срывы рейсов, грязь в автобусах.

Кто заменит Евгения Вахрамеева на этом посту, пока не называется. Известно, что кандидат на на роль руководителя подбирется.