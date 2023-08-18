Пятеро сотрудников ГИБДД в Вологодской области уволены за взятки

В Грязовецком районе пять сотрудников ГИБДД уволили за взятки. Они совершили проступок, порочащий честь сотрудника органа внутренних дел. Об этом сообщал сайт КП-Вологда: полицейских, связанных с весогабаритным контролем, подозревали в нечистоплотности - во взяточничестве. В июне 2023 года четверых заключили под стражу.

По версии следствия, они организовали преступную группу и получали деньги, позволяя беспрепятственно проезжать транспортным средствам через пункт весогабаритного контроля, на оживленной трассе, ведущей на Москву, без их осмотра.

В ходе расследование была установлена причастность инспекторов к преступлению. «Кроме того, вскрыты факты представления данными инспекторами неполных и недостоверных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2022 год», - сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области. В отношении полицейских возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ - Получение взятки в особо крупном размере. Сейчас оно в процессе расследования.

Стало известно, что подозреваемые уволены из органов внутренних дел.