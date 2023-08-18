В Череповце юноша выпал из окна

В Череповце на Парковой из окна выпал человек. ЧП случилось среди бела дня 17 августа в доме № 40.

Это был пьяный 21-летний череповчанин. Приземление с высоты 3,5 метров обошлось без жертв, но не обошлось без травм.

"Он получил травму поясничного отдела позвоночника, переломы лодыжки и пяточной кости", - прокомментировали в Центре по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Всего в городе металлургов населением более 300 тысяч человек с начала этого года произошло 26 случаев падения людей, в том числе 19 человек выпали из окон. Шесть человек скончались.

17 августа молодой человек упал в Ягорбу и не всплыл.