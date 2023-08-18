20-летний юноша утонул в реке Ягорба

В Череповце в Ягорбе утонул 20-летний юноша. Об этом сообщает официальный сайт Череповца. Происшествие случилось 17 августа в 14:00 на Ягорбе у дома № 35а по улице Набережной. Юноша упал с парапета и не выплыл. Там примерно двухметровая глубина.

Вот что сообщает спасательная служба Череповца.

«Поступил вызов от очевидцев. Они рассказали, что молодой человек упал в воду с парапета и не всплыл. Парень был в одежде, обуви. Спасатели сразу прибыли на место и начали нырять, там глубина примерно два метра. Молодого человека нашли, до приезда скорой пытались реанимировать, потом передали медикам, но юноша скончался. Молодому человеку было 20 лет», — рассказал директор спасательной службы Дмитрий Санакоев.

В причинах ЧП разбирается следствие и прокуратура.