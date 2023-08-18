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НовостиОбщество18 августа 2023 6:01

«Площадка поколений» появится в центре Вологды

Активисты получили грант 40 тысяч рублей
Иван Чухнин
"Единая Россия" подвела итоги областного конкурса проектов.

"Единая Россия" подвела итоги областного конкурса проектов.

Региональное отделение партии «Единая Россия» подвело итоги областного конкурса проектов первичных отделений.

Одним из победителей стал проект активистов «первички» № 267 Вологды - «Площадка поколений».

В нем предлагалось создать место для отдыха и спорта во дворе дома на Чехова, 4. Заниматься там смогут люди всех возрастов. Для малышей будут предусмотрены горки и качели, разнообразные тренажеры – для детей постарше, взрослых, пожилых и людей с ограниченными возможностями. Как выяснилось, в этом микрорайоне почти мест, где можно просто отдохнуть на улице или позаниматься физкультурой.

"Мы опросили жителей близлежащих домов: чего бы хотелось им? И постарались учесть все мнения. Кроме того, у нас в микрорайоне проживают люди с ограниченными возможностями, много пожилых. Хотелось бы, чтобы у всех была возможность заняться своим здоровьем, тем более, что сейчас этому уделяется большое внимание", - рассказала секретарь первичного отделения № 267 Ольга Бобрикова. Сейчас первичное отделение получит грант в размере 40 000 рублей на реализацию проекта. «Проект масштабный, и реализовать его получится лишь в несколько этапов. А победа в конкурсе первичных отделений послужит стартом для такой замечательной идеи! Уверен, что площадка станет настоящей точкой притяжения в микрорайоне», - отметил Глава города Вологды, секретарь Вологодского местного городского отделения «Единой России» Юрий Сапожников.