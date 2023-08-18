«Площадка поколений» появится в центре Вологды

"Единая Россия" подвела итоги областного конкурса проектов.

Региональное отделение партии «Единая Россия» подвело итоги областного конкурса проектов первичных отделений.

Одним из победителей стал проект активистов «первички» № 267 Вологды - «Площадка поколений».

В нем предлагалось создать место для отдыха и спорта во дворе дома на Чехова, 4. Заниматься там смогут люди всех возрастов. Для малышей будут предусмотрены горки и качели, разнообразные тренажеры – для детей постарше, взрослых, пожилых и людей с ограниченными возможностями. Как выяснилось, в этом микрорайоне почти мест, где можно просто отдохнуть на улице или позаниматься физкультурой.

"Мы опросили жителей близлежащих домов: чего бы хотелось им? И постарались учесть все мнения. Кроме того, у нас в микрорайоне проживают люди с ограниченными возможностями, много пожилых. Хотелось бы, чтобы у всех была возможность заняться своим здоровьем, тем более, что сейчас этому уделяется большое внимание", - рассказала секретарь первичного отделения № 267 Ольга Бобрикова. Сейчас первичное отделение получит грант в размере 40 000 рублей на реализацию проекта. «Проект масштабный, и реализовать его получится лишь в несколько этапов. А победа в конкурсе первичных отделений послужит стартом для такой замечательной идеи! Уверен, что площадка станет настоящей точкой притяжения в микрорайоне», - отметил Глава города Вологды, секретарь Вологодского местного городского отделения «Единой России» Юрий Сапожников.