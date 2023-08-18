С Вологодчины уходит дневная жара

С Вологодчины уходит жара. В ночь на пятницу атмосферный фронт прошелся по региону, принося кратковременные дожди, прогремели грозы. Жара, местами до 28 градусов, больше не повторится.

Поменялся ветер - он северный и северо-западный. Местами температура сохранится до +25 градусов, но в большинстве районов - лишь до 22. В выходные похолодают и ночи. Температура опустится до +6…+11, а днем воздух будет прогреваться лишь до +20.

Как резюмируют специалисты Вологодского гидрометцентра, среднесуточная температура придет к климатической норме.