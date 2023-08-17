Офицер Николай Староверов из Вологодской области погиб в зоне СВО

Николай Староверов родился в Харовском районе.

В Вологодскую область пришла похоронка. Погиб офицер в зоне СВО, о смерти земляка сообщила газета Харовского округа «Призыв».

«8 августа 2023 года погиб наш земляк старший лейтенант Староверов Николай Авинирович», — сообщает СМИ администрации округа.

Николай Староверов родился 17 апреля 1995 года в деревне Бараниха Харовского района. Учился в Харовской средней школе имени героя Советского Союза Василия Прокатова.

Поступил в Михайловскую военную артиллерийскую академию в Санкт-Петербурге. Был женат, у него осталась дочь.