Светящийся автобус появился на автостанции в райцентре Вологодчины

Автобус уже припарковался! Фото: "Северная новь", ВКонтакте.

В районном центре Вологодской области, в селе Устье, у автостанции появился необычный арт-объект. Это школьный автобус ПАЗ. Сейчас он выглядит довольно обычно, но скоро все изменится. У него появится подсветка, окна заклеят баннерами с достопримечательностями района. А вверху закрепят светящуюся надпись "Люблю Устье".

Как сообщает газета "Северная новь", ПАЗ возил школьников из отдаленных деревень на занятия. Однако у таких автобусов недолгий век. Так что его решили поставить на парковку, которую выложили брусчаткой, здесь же установили новые фонари. Благоустройство ведется в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".