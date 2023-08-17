Победители конкурса "Вологодское подворье" получат денежные призы

Победители конкурса «Вологодское подворье» получат денежные сертификаты. Итоги объявят 9 сентября. В этот день в Вологде на площади Революции состоится ярмарка-выставка, на ней участники конкурса смогут презентовать свои хозяйства и свою продукцию.

Всего на конкурс поступило 646 заявок по направлениям «Ветеранское подворье» и «Молодежное подворье», это рекордное количество. В областной этап отобраны 52 участника.

За первые места участники в обоих номинациях получат денежные призы по 100 тысяч рублей, за вторые – по 75 тысяч рублей, за третьи места – по 50 тысяч рублей.

Конкурс «Вологодское подворье» проводится в регионе двенадцатый раз.